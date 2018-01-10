В институте имени Щукина назвали смерть Державина большой утратой

Фото: Интерпресс/Виктор Погонуев/ТАСС
В Театральном институте имени Щукина назвали большой утратой смерть актера Михаила Державина, сообщает RT.
"Это был, как он сам себя называл, настоящий вахтанговец, – сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. – Он сын актера Театра имени Вахтангова Михаила Державина, он родился в вахтанговском доме и прожил в нем всю жизнь. Очень грустно оттого, что ушел такой человек, который прославлял и любил нашу школу и был замечательным артистом Театра сатиры, где он сыграл свои самые значительные роли".
Князев добавил, что у него остались самые приятные воспоминания об артисте и подчеркнул, что его смерть стала большой утратой для отечественной культуры.
Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Народный артист России был тяжело болен. Уже известно, что прощание с артистом может пройти в Театре сатиры. Церемония запланирована на 15 января. Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.
С 1968 года и до последних дней жизни артист работал в Московском театре сатиры. Он был также известен как киноактер. Державин сыграл в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Жених из Майами", "Старые клячи", а также выступал в роли ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев".
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