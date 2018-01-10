Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10 января, 13:22

В институте имени Щукина назвали смерть Державина большой утратой

общество театр

Фото: Интерпресс/Виктор Погонуев/ТАСС

В Театральном институте имени Щукина назвали большой утратой смерть актера Михаила Державина, сообщает RT.

"Это был, как он сам себя называл, настоящий вахтанговец, – сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. – Он сын актера Театра имени Вахтангова Михаила Державина, он родился в вахтанговском доме и прожил в нем всю жизнь. Очень грустно оттого, что ушел такой человек, который прославлял и любил нашу школу и был замечательным артистом Театра сатиры, где он сыграл свои самые значительные роли".

Князев добавил, что у него остались самые приятные воспоминания об артисте и подчеркнул, что его смерть стала большой утратой для отечественной культуры.

Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Народный артист России был тяжело болен. Уже известно, что прощание с артистом может пройти в Театре сатиры. Церемония запланирована на 15 января. Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.

С 1968 года и до последних дней жизни артист работал в Московском театре сатиры. Он был также известен как киноактер. Державин сыграл в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Жених из Майами", "Старые клячи", а также выступал в роли ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать