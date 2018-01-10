Прощание с Державиным может пройти в Театре сатиры 15 января

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Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным может пройти в Театре сатиры. Об этом рассказала супруга актера Роксана Бабаян.

По ее словам, прощание запланировано на 15 января. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в этот же день. Время пока неизвестно, передает Агентство "Москва".

Старейший актер Московского театра сатиры умер на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Последнее время он находился в реанимации одной из московских клиник.

Соболезнования родным и близким выразили мэр столицы Сергей Собянин, а также заместитель министра культуры России Александр Журавский.

С 1968 года и до последних дней жизни артист работал в Московском театре сатиры. Он был также известен как киноактер. Державин сыграл в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Жених из Майами", "Старые клячи", а также выступал в роли ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев".