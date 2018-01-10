На новогодних каникулах россияне потратили почти триллион рублей

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На новогодних каникулах россияне купили товаров на 920 миллиардов рублей, сообщает RT.

Из них 23 миллиарда были потрачены на покупки в сети. Самыми популярными товарами стали бытовая техника и электроника, украшения и верхняя одежда. В топе вещей, купленных в интернете – смартфоны, умные часы, наушники и мебель.

Отмечается, что в этом году наши соотечественники отдали за покупки на 7 процентов больше денег, чем в прошлом году. Общая сумма денег, переведенных в интернет-магазины, также выросла на 22 процента. В саму новогоднюю ночь покупки в интернете совершили 7 миллионов человек.

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