Трезво и без кредитки. Как побороть в себе шопоголика

Выходные, каникулы или отпуск – самое время отправиться за покупками. Но сначала стоит задуматься, действительно ли они нужны и не страдаете ли вы ониоманией – пресловутым шопоголизмом. Мы спросили психолога Анну Арутюнян, как распознать в себе шопоголика и что делать с этим недугом.

Новую зависимость обнаружили больше 100 лет назад: в 1915 году ее описал немецкий психиатр Эмиль Крепелин, "первооткрыватель" шизофрении и маниакальной депрессии. Он пришел к выводу, что люди, страдающие ониоманией, испытывают почти то же, что наркоманы, и во время отказа от покупок у них начинается ломка.

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Как распознать зависимость

Первый признак – большинство купленных вещей совершенно не нужны и человек ими не пользуется. Нередко шопоголики ходят в магазин без конкретной цели, а чтобы просто приятно провести время. Уже в магазине у них появляется сильное желание что-то купить, хотя часто они и представить не могут, как будут использовать приобретение.

"Основной признак – это компульсивное влечение бежать и покупать. Как правило, такой человек приходит домой и говорит: зачем я все это купил? Но когда он в магазине, в корзину летит все, что угодно. У него выключаются критичность и осознанность", – объясняет психолог Анна Арутюнян.



Если у человека нет возможности сходить в магазин, может начаться ломка: он испытывает раздражение или грусть, могут проявиться симптомы депрессии или ощущение собственной неполноценности. Также шопоголики нередко утаивают купленные вещи от родственников и друзей, а некоторые даже берут кредиты, чтобы удовлетворить потребность в ненужных вещах.

По данным психологов, шопоголизму больше подвержены женщины. "Они более эмоциональны и чувствительны. И это более приемлемое в обществе поведение для девушки – пойти в магазин и порадовать себя. Мужчина-шопоголик – более редкое явление, но они тоже есть", – отметила Арутюнян.

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Что делает их такими

Шопоголиком человека делают две группы факторов. Первая группа – внутренние. Чаще всего приобретение той или иной вещи помогает восполнить нехватку каких-то положительных эмоций. Нередко шопоголизмом страдают люди, которым в детстве покупали много игрушек, но не уделяли достаточно внимания.

Есть какой-то дефицит внутри, восполнение которого может привязаться к чему-нибудь другому – например, к избыточному потреблению еды, химическим зависимостям или такой неуемной потребности покупать. К самому продукту это имеет мало отношения. Это способ восполнить какой-то дефицит внутри, объясняет психолог.



По словам эксперта, нужно разбираться, какой именно дефицит человек пытается этим восполнить − внимания, положительных эмоций, общения и т. д. У человека может быть низкая самооценка.

Также траты дают иллюзию власти и контроля над происходящим, дают почувствовать, что мы можем себе что-то позволить. В магазине происходит выброс гормона радости – серотонина, так что шопинг – действующий антидепрессант. Кроме того, во время принятия решения о покупке той или иной вещи у нас вырабатывает адреналин. Правда, со временем его нужно все больше, а это ведет к большему числу покупок.

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При этом если человек потом испытывает чувство вины за нерациональные траты, то может впасть в апатию, из которой можно выйти опять же с помощью похода по магазинам.

Вторая группа факторов – внешние. Это распродажи, акции и реклама. Даже психически стойкого человека можно заманить в магазины скидками. Двери бутиков изобилуют всяческими рекламными ходами: "Только сегодня скидка на все вещи – 70%", "Две вещи по цене одной" и т. д. Некоторые супермаркеты для заманивания даже используют специальные ароматы.

"Когда мы совершаем покупку, мы в меньшей степени покупаем продукт именно как продукт, который нам нужен, а в большей степени это переживание. Вся реклама построена на этом, – поясняет психолог. – Роскошную машину рекламируют с роскошной барышней внутри с ногами от ушей. Красавицы в рекламах одинаково поедают йогурты, шоколадки и бургеры. Покупая что-то, мы ассоциируем себя с персонажами, которые это делают".

Как избавиться от зависимости

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Попробуйте расплачиваться наличными. Когда мы платим кредиткой, возникает ощущение, что мы тратим не свои деньги. Можно пойти дальше и оставлять банковские карточки (особенно кредитную) дома, а в кошелек положить только необходимый минимум.

Не покупайтесь на скидки. Если видите соблазнительный дисконт, сначала подумайте, действительно ли вам нужны три юбки по цене двух или лишняя коробка печенья. Избежать трат также поможет список покупок или рациональный компаньон, который вовремя вас остановит. Если вы увидели какую-то очень красивую вещь, не покупайте ее сразу, а придите за ней на следующий день. Если желание не пропало − значит, она действительно вам нужна.

Когда соберетесь что-то покупать, подумайте, как будете это использовать. Часто вещь, например новое платье, кажется нужной всего один день, на второй занимает самое рядовое место в шкафу и сознании.

"При покупке какой-то дефицит закроется, но дело не в платье. Это работает первые сутки, а потом перестает, потому что на самом деле нужно было вовсе не платье. Плюс современному человеку нужна быстрая смена впечатлений. У детей, подростков и многих взрослых рекламное мышление. Им нужна постоянная быстрая смена впечатлений, поэтому детям сложно сосредоточиться и долго удерживать на чем-то внимание", – отметила Арутюнян.



Вместо похода по магазинам можно отправиться в какое-то не менее привлекательное место, например на прогулку или в театр/кино, заняться новым хобби или спортом. Если же все это не поможет, тогда можно обратиться к психологу.

О том, как справиться с зависимостью от сладкого, читайте в тексте "Ночной дожор. Какие эмоции и чем мы заедаем".