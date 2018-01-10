Как пользователи Сети пережили первый рабочий день после каникул

Фото: depositphotos/haarmony

Десятидневные новогодние каникулы закончились, о чем поспешили напомнить пользователи социальных сетей. В начале трудового года они вспомнили обо всем съеденном за праздники, плохой погоде и многом другом. Нашлись и те, кому позавидовали обитатели офисов.



Фото: скриншот Twitter/@without_god88

Фото: скриншот Twitter/@Klimenko_vo

В столице во время новогодних каникул была скорее осенняя погода. А во вторник, 9 января, как назло, пошел снег, установился легкий мороз и выглянуло солнце.

Фото: скриншот Twitter/@irina_arndt

Фото: скриншот Twitter/@Zharikov_2099

Нашлись те, кто не слишком расстроился из-за окончания 10-дневнего отдыха. Использовать его продуктивно удалось не всем.

Фото: скриншот Twitter/@r_kristi_27

Фото: скриншот Twitter/@petrixofficial

Десятки людей первым делом пообещали себе сесть на диету. Скинуть пару килограммов после сытного новогоднего стола – популярная задача на 2018-й. И милее всего излишнюю полноту показать на котиках.

Фото: скриншот Twitter/@pti4hkin

Пока взрослые переживают первый рабочий день после Нового года и Рождества, школьники еще отдыхают один день. Чем не стесняются хвастаться в социальных сетях назло старшим.

Фото: скриншот Twitter/@bilichsergey_

Пусть и на день позже, но перспектива снова отправиться в школу не очень радует.