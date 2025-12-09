Форма поиска по сайту

09 декабря, 06:29

Общество

Снег и до 1 градуса тепла ожидаются в столице 9 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве во вторник, 9 декабря, составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и осадки преимущественно в виде снега. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, в некоторых районах также возможен снег.

Вместе с тем в регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что прогнозы о сильных морозах и снегопаде в Подмосковье в выходные, 13 и 14 декабря, недостоверны. По его словам, существенных изменений погоды в столичном регионе на этой неделе не предвидится.

При этом синоптик отметил, что в следующие два дня жителей города ожидает потопление: с нулевых значений ночью до 3–5 градусов – в светлое время суток. Также возможен дождь.

Снегопад ожидается в Москве вечером 9 декабря

