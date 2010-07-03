"Почта России" разыскивает пенсионера из Уфы, которому выдали часть выплат печеньем

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"Почта России" ищет жителя Уфы, которому сотрудники организации выдали часть пенсии печеньем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления "Почты России" в Башкирии.

В организации отметили, что сотрудники почтовых отделений уполномочены приносить пенсионерам продукты, однако эта услуга носит заявительный характер.

"Это не делается просто так, для этого клиент должен направить заявку, оплатить стоимость продуктов. Это легально, такие почтальоны получают премию на работе", – сообщили в "Почте России".

Помимо этого, в пресс-службе факт инцидента пока не подтвердили, предположив, что информация может носить фейковый характер.

"В ходе проведения проверки на основании данных из открытых источников установлено, что товар у почтальона был приобретен с согласия клиента после получения пенсии. Официальных обращений по данному поводу в управление "Почты России" не поступало", – добавили в организации.

Ранее СМИ сообщили, что почтальон принес пенсионеру из Уфы выплаты в размере 13 тысяч рублей, а 27 рублей 40 копеек выдал печеньем "Чайное удовольствие".