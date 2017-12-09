Из-за новых правил ФТС на таможне застряли тысячи посылок

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Из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС) России тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков. Об этом заявил директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

"Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС", – сообщил он в разговоре с РИА Новости, отметив, что к нововведениям все оказались не готовы.

Лямин также отметил, что зарубежные интернет-магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможенным службам, поэтому невозможно прогнозировать, какой масштаб приобретут проблемы на таможне. Однако, по его мнению, задержки с доставкой точно будут.

При этом, в ФТС сообщили, что для оперативного решения проблемы с доставкой получателю экспресс-груза следует оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор. Так как именно таможенный представитель подает документы в таможенный орган. Если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов.

Федеральная таможенная служба (ФТС) ужесточила правила для посылок из зарубежных интернет‐магазинов 7 декабря. Согласно приказу теперь покупателям надо указывать свой ИНН и ссылки на купленные товары. Эта информация будет необходима для проверки порога беспошлинного ввоза.

Эксперимент ФТС будет проходить по всей России до 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН, а также сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и другие данные будут храниться в ЕАИС ТО. В эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, доставляемые ФГУП "Почта России".