Таможня ужесточила правила для посылок из зарубежных интернет‐магазинов

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Федеральная таможенная служба (ФТС) ужесточила правила для посылок из зарубежных интернет‐магазинов.

Согласно приказу, который вступит в силу с 7 декабря, покупателям надо будет указывать свой ИНН и ссылки на купленные товары. Эта информация будет необходима для проверки порога беспошлинного ввоза, сообщают "Аргументы недели".

Эксперимент ФТС будет проходить по всей России с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН, а также сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и другие данные будут храниться в ЕАИС ТО. В эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, доставляемые ФГУП "Почта России".

В ФТС уверены, что новый учет покупок на зарубежных интернет-площадках не приведет к задержкам при доставке.

Согласно существующему законодательству, товары, доставленные из-за рубежа, на сумму не более тысячи евро и весом не более 31 килограмма, пошлиной не облагаются.