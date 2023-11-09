Программа "Новые вершины" для школьников откроется в Москве 13 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском дворце пионеров 13 ноября стартует пятый сезон конкурсной программы "Новые вершины" для школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичного образования и науки.

"Для столичных школьников 13 ноября в Московском дворце пионеров начнутся конкурсные мероприятия городской программы "Новые вершины". Они продлятся до июня 2024 года", – говорится в сообщении.

Церемония открытия "Новых вершин" пройдет в онлайн-формате. В рамках программы для учеников столичных школ организуют фестивали и соревнования по музыкальному, цирковому, хореографическому, литературному, мультимедийному, цифровому искусству и другим направлениям.

В частности, увлекающиеся вокалом смогут поучаствовать в фестивалях "Джазовая весна" и "Поющая Москва", любители театрального искусства – в мероприятиях "Территория радости" и фестивале-практикуме "Театр как модель социального общения".

Самые активные участники программы смогут посетить мастер-классы и попасть на стажировки в компании-партнеры. В конце сезона победители проекта отправятся на отдых в образовательный центр "Команда" на берегу Истры.

Между тем с 10 по 12 ноября москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль "Psyfest 2023: осеннее обострение". Он состоится в центре "Благосфера". В рамках семинаров, мастер-классов и тренингов эксперты, помимо прочего, раскроют секреты здоровых отношений.



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