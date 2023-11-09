Свыше 1,6 тыс снимков поступило на фотовыставку "Объективно о Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,6 тысячи работ со всей России поступило в ГБУ "Мосстройинформ" для участия в фотовыставке "Объективно о Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

В этом году тему программы реновации вынесли в отдельный проект выставки. В него войдут снимки разных ситуаций из жизни тех, кто переехал. Также в спецпроекте представят снимки архитектуры новостроек и интерьеров квартир.

"К участию в выставке "Объективно о Москве" приглашают любителей и профессионалов вне зависимости от возраста и гражданства. Фотографии должны быть сделаны после 1 января 2022 года на любое устройство: цифровую камеру, смартфон, пленочный фотоаппарат", – говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 31 декабря. Лучшие работы отберет экспертное жюри, потом снимки будут объединены в одну выставку, которая откроется во втором квартале 2024 года. Мероприятие пройдет в Москве уже в седьмой раз. Ознакомиться с условиями участия можно на портале "Строим просто".

Ранее стало известно, что фотовыставка в честь проекта "Питомцы в Москве" открылась в столичном парке "Яуза". На 20 стендах можно увидеть снимки современных площадок для выгула собак. Экспозиция будет работать до 30 ноября.

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