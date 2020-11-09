Умер последний Герой Советского Союза времен Великой Отечественной войны

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В Санкт-Петербурге умер Михаил Ашик – последний Герой Советского Союза времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика", – говорится в сообщении.

Михаил Ашик ушел на фронт после того, как пережил блокадную зиму. Он командовал стрелковым взводом морской пехоты, участвовал в освобождении Крыма и Европы. Звание Героя Советского Союза Михаил Ашик удостоился за героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта.

После всю свою жизнь Михаил Ашик посвятил служению родине. Он служил в войсках МВД в Ленинграде, а также работал на Кировском заводе.