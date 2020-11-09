Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 снижается только в 2 регионах РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается только в двух регионах России, в 33 субъектах она продолжает расти.

"Ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости, в стадии стабилизации – 46 субъектов, замедление роста – в четырех субъектах, продолжается рост в 33 субъектах", – приводит ТАСС ее слова.

Попова добавила, что во всех регионах России в сутки проводится от 500 до 600 тысяч тестов на COVID-19. В исследованиях участвуют 909 организаций.

Кроме того, глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что население в некоторых субъектах РФ игнорирует антиковидные правила. Многие не носят маски в транспорте и общественных местах. В связи с этим Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах.

Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается тревожной. Он отметил, что правительственный штаб уделяет особое внимание регионам, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения.

За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.