В РФ за сутки выявили 18 819 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 18 819 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

По количеству новых заболевших лидирует Санкт-Петербург – 1 305 человек. Затем следует Москва – 1 266, Свердловская область – 886, Самарская область – 795, Пермский край – 716.

За последние 24 часа госпитализация потребовалась 1 017 пациентам с симптомами COVID-19. Это на 53,2% меньше, чем днем ранее. От последствий инфекционного заболевания скончались 102 человека, после прохождения лечения выздоровели 28 793 пациента.

Всего с начала пандемии выявлено 21 203 332 случая коронавируса. Успешно перенесли COVID-19 за это время 20 414 224 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России. Как заявили в ведомстве, COVID-19 становится сезонным заболеванием и имеет вероятность им остаться, если не появятся новые штаммы.



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