В Венеции хотят запретить курить на открытом воздухе

13:35
13:35
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Фото: TASS/ZUMA/ZEUS
В итальянской Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе. С таким предложением выступил мэр города Луиджи Бруньяро на международной встрече мэров городов.
Он отметил, что легче начать вводить запрет в самых популярных местах у туристов. Бруньяро сказал, что первыми свободными от дыма зонами могут стать мост Риальто и Сан-Марко.
На эту идею его натолкнуло посещение Токио, где законодательно запрещено курение в общественных местах.
В мэрии Венеции сообщили РИА Новости, что специалисты изучают возможность введения аналогичных smoke-free зон. В районах, где предполагается ввести запрет, идею мэра восприняли положительно. Также в мэрии добавили, что предварительно нужно убедиться, что запрет не нарушает ни чьи права и не наносит вред городу.
Главной целью запрета Бруньяро назвал то, что окурки часто бросают на улицах, засоряя площади. Для этого он предложил раздавать курильщикам портативные контейнеры и пепельницы.
Владельцы заведений, попавших в зону без табачного дыма, должны будут организовать помещения для курящих.
В феврале 2019 года коммунальный совет Венеции одобрил постановление об оплате за въезд в исторический центр. Платить за въезд будут туристы, не планирующие оставаться в городе на ночлег. Сроки введения платы много раз переносились.
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