В России выявили 22 160 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 22 160 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 914 (8,6%) эпизодов без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 2 150 случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 895, в Московской области – 1 487, в Нижегородской области – 539, в Свердловской области – 522.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост заболеваемости отмечен в Москве, Республике Алтай и Татарстане.

За последние сутки по РФ подтверждено 769 смертей. За весь период пандемии по России умерли 165 650 человек.

Выписаны по выздоровлении 14 474 пациента. Всего по стране переболевших коронавирусом 5 769 981 человек.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил агрессивность третьей волны коронавируса мутацией штамма.

По словам специалиста, штамм коронавируса "Дельта" более заразен, поскольку при заражении сокращается как инкубационный период вируса, так и время до развития тяжелых осложнений.