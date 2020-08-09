Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 9 августа, ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"По восточной периферии антициклона будут перемещаться малоактивные атмосферные фронты, которые могут вызвать местами небольшие дожди. При переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве составит 23–25 градусов тепла, по области – до плюс 25 градусов", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Ветер ожидается северный с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 мм ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве до конца августа будет без существенных температурных колебаний. На следующей неделе в Москву придет относительно прохладная погода, которая установится до 20 августа. После этого тепло в столицу снова вернется.