ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт

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Заявка на намеченный на 10 августа митинг на проспекте Академика Сахарова не предусматривает проведение музыкального концерта, сообщил замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, отказ допустить музыкантов на сцену объясняется законом "О собраниях и митингах" и распоряжением столичного мэра № 1054 от 5 октября 2000 года.

"В законе "О собраниях и митингах" говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования. Что касается распоряжения мэра, то это "временное положение о порядке организации и проведения" концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В документе "прописаны иные сроки согласования мероприятия" – от 30 до 45 суток до даты его проведения", – пояснил Олейник.

Напомним, столичные власти согласовали проведение митинга на проспекте академика Сахарова в субботу 10 августа с 14:00 до 16:30.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.