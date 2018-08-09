Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09 августа 2018, 12:48

В столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности

общество погода

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 10 августа. В городе сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Повышенный уровень опасности действует в столице с 6 августа. Тогда его ввели из-за грозы и риска возникновения пожаров. С 7 по 9 августа он сохранялся из-за высокой пожароопасности.

В пятницу, 10 августа, в столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе – +26... +28 градусов, по области – от +23 до +28 градусов.

В ночные часы температура воздуха в Москве понизится до +13... +15 градусов, по области – до +10... +15 градусов.

По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха в регионе вновь поднимется до тридцатиградусных отметок. Однако затем последует похолодание.

Жара вернется в Москву к выходным

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать