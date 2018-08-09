В столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 10 августа. В городе сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Повышенный уровень опасности действует в столице с 6 августа. Тогда его ввели из-за грозы и риска возникновения пожаров. С 7 по 9 августа он сохранялся из-за высокой пожароопасности.

В пятницу, 10 августа, в столичном регионе ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в мегаполисе – +26... +28 градусов, по области – от +23 до +28 градусов.

В ночные часы температура воздуха в Москве понизится до +13... +15 градусов, по области – до +10... +15 градусов.

По прогнозам синоптиков, к выходным температура воздуха в регионе вновь поднимется до тридцатиградусных отметок. Однако затем последует похолодание.