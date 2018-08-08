В столичном регионе продлили повышенный уровень погодной опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе 9 августа из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Это уже четвертый день подряд, когда погода потенциальна опасна. 6 августа желтый уровень объявили из-за грозы и риска возникновения пожаров, а 7 и 8 августа – из-за высокой пожароопасности.
В четверг в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице днем прогреется до 23–25 градусов, по области – до 21–26 градусов. Ночью в Москве ожидается 12–14 градусов, в области – 9–14 градусов.
Ветер северо-западный, северный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, 30-градусная жара вернется в столичный регион ближе к выходным. Температура вновь окажется выше средних многолетних значений.
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