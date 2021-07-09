В центрах госуслуг Подмосковья введут предварительную запись для невакцинированных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центры госуслуг Московской области с 10 июля перейдут на режим работы по предварительной записи для невакцинированных граждан.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей", – сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Записаться на получение услуг можно через сервис "Предзапись в МФЦ", по короткому номеру 122, через единый контакт-центр Московской области или через региональный портал госуслуг.
Порядок работы каждого отделения и перечень услуг, предоставляемых по записи, руководство заведений будет определять самостоятельно по согласованию с администрацией по муниципалитету.
Заявители, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут пользоваться всеми услугами без записи. Для этого достаточно предъявить сертификат о прививке или QR-код.
Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области прошли более двух миллионов человек. Из них 550 тысяч составляют граждане старше 60 лет.
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