В центрах госуслуг Подмосковья введут предварительную запись для невакцинированных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центры госуслуг Московской области с 10 июля перейдут на режим работы по предварительной записи для невакцинированных граждан.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей", – сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Записаться на получение услуг можно через сервис "Предзапись в МФЦ", по короткому номеру 122, через единый контакт-центр Московской области или через региональный портал госуслуг.

Порядок работы каждого отделения и перечень услуг, предоставляемых по записи, руководство заведений будет определять самостоятельно по согласованию с администрацией по муниципалитету.

Заявители, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут пользоваться всеми услугами без записи. Для этого достаточно предъявить сертификат о прививке или QR-код.

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Московской области прошли более двух миллионов человек. Из них 550 тысяч составляют граждане старше 60 лет.