Мурашко сообщил, что сейчас у болеющих коронавирусом симптомы проявляются быстрее

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У заболевших коронавирусной инфекцией стали быстрее проявляться симптомы. Об этом рассказал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что в стране возросло число тяжелых пациентов, в реанимационных отделениях сейчас находятся порядка пяти тысяч человек.

"Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски развития течения тяжелого заболевания", – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее ученые из университетской больницы "Сан-Рафаэле" в Милане выяснили, что мужчины с низким уровнем тестостерона больше остальных подвержены риску тяжелого течения COVID-19 и смерти от него. Для этого они сравнили данные 286 пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией, с данными 305 здоровых мужчин.

