Эксперт рассказал о последствиях непрерывной работы кондиционера

Фото: depositphotos/sbotas
Эксперт рассказал из-за чего ломаются кондиционеры и как это связано с непрерывной работой устройств.
По словам руководителя направления дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексея Петрова, чаще всего поломки случаются в первый год после установки, основными причинами является заводской брак или некачественный монтаж. Он также добавил, что стандартный срок службы кондиционера – 10–20 лет и жаркая погода не влияет на это.
"В жаркую погоду кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии. <...> Современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому московская жара для них проблемой не является", – сказал Петров в интервью радио Sputnik.
Ранее заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал, что инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии помогут уменьшить счета в жару.
Специалист напомнил, что из-за кондиционирования и охлаждения воздуха в теплые месяцы растут расходы на электроэнергию как для населения, так и для бизнеса. В период, когда воздух прогревается до аномально высоких температур, указанные расходы увеличиваются еще существеннее.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: