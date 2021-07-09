Эксперт рассказал о последствиях непрерывной работы кондиционера

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Эксперт рассказал из-за чего ломаются кондиционеры и как это связано с непрерывной работой устройств.

По словам руководителя направления дивизиона "Системы кондиционирования воздуха" ТПХ "Русклимат" Алексея Петрова, чаще всего поломки случаются в первый год после установки, основными причинами является заводской брак или некачественный монтаж. Он также добавил, что стандартный срок службы кондиционера – 10–20 лет и жаркая погода не влияет на это.

"В жаркую погоду кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии. <...> Современные кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов тепла, поэтому московская жара для них проблемой не является", – сказал Петров в интервью радио Sputnik.

Ранее заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал, что инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии помогут уменьшить счета в жару.

Специалист напомнил, что из-за кондиционирования и охлаждения воздуха в теплые месяцы растут расходы на электроэнергию как для населения, так и для бизнеса. В период, когда воздух прогревается до аномально высоких температур, указанные расходы увеличиваются еще существеннее.