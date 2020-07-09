Всероссийский туристический онлайн-форум пройдет 17 июля

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Всероссийский туристический онлайн-форум "Россия: Туризм-2020" пройдет 17 июля. Мероприятие организует корпорация "Синергия" при поддержке министерства экономического развития России и федерального агентства по туризму.

Спикеры бесплатного онлайн-форума расскажут, куда поехать отдыхать в этом году, откроют ли границы и как сэкономить на путешествиях. Они предложат новые форматы отдыха в России, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров, поделятся способами привлечения инвестиций в турлокации.

Транслировать форум будут на платформе Synergy.Online. Для просмотра нужно будет зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что большинство российских регионов открыты для внутреннего туризма после ослабления ограничений. На сегодняшний день 74 региона принимают туристов. Популярность южных российских курортов достигла уровня прошлого года. Показатели с каждым днем только увеличиваются.

В Оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса ранее отмечали, что возобновление полетов из России за рубеж будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения в них коронавируса. Проходить оно будет в два этапа.

