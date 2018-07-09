В Подмосковье планируют штрафовать за заросшие борщевиком земельные участки

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что владельцам территорий, которые заросли борщевиком, придется выплатить штраф до миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Штрафы будут налагаться на собственников, которые не борются с борщевиком на своих земельных участках. Крупный штраф – от 150 тысяч рублей до миллиона предусмотрен для юридических лиц. Около двадцати–пятидесяти тысяч рублей заплатят за нарушение должностные лица. Владельцы поместий, которые не истребляют растение-паразит со своих земель, выплатят в пределах трех–пяти тысяч рублей", – отметил Разин.

Законопроект планируют принять до конца текущего года. По словам министра, наложение штрафов заставит ответственнее относиться к своим территориям.

Ранее Разин заявил, что правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с опасным растением, которое наносит вред сельскому хозяйству и отрицательно влияет на плодородие земель.

Бюджет Московской области предусматривает на нынешний год около трехсот миллионов рублей для борьбы с растением-паразитом.