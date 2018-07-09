В столице открыли для посещения реанимации всех больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во всех московских больницах теперь можно круглосуточно навещать родственника в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Правила посещений утверждены департаментом здравоохранения столицы.

Посетителям рекомендуют соблюдать требования по тишине и чистоте, учитывать работу медицинского персонала.

Для посетителей разработали памятку, в которой расписан порядок посещений. В документе, к примеру, говорится, что в палату нельзя приходить одновременно более чем двум посетителям. При входе в палату вам могут предложить снять верхнюю одежду, надеть медицинский халат, бахилы, маску и шапочку.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, в котором предложили разрешить близким родственникам посещать больных во время оказания стационарной медпомощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Автором законопроекта стал депутат Николай Герасименко.