Госдума поддержала проект о посещении пациентов в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла законопроект, в котором предложили разрешить близким родственникам посещать больных во время оказания стационарной медпомощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Решение приняли на заседании нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".

Автором законопроекта стал депутат Николай Герасименко.

Согласно проекту, пациентов смогут посещать родители и другие члены семьи. Порядок посещения будет установлен федеральными органами исполнительной власти.

"Тем не менее медицинские организации не обязаны обеспечивать возможность посещения пациентов, которые пребывают в реанимации или палате интенсивной терапии", – отметил Герасименко.

Автор законопроекта добавил, что в данный момент доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача.

Сейчас возможность посещения родственниками пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья".