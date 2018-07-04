Госдума поддержала проект о посещении пациентов в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Госдума приняла законопроект, в котором предложили разрешить близким родственникам посещать больных во время оказания стационарной медпомощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Решение приняли на заседании нижней палаты парламента, передает Агентство "Москва".
Автором законопроекта стал депутат Николай Герасименко.
Согласно проекту, пациентов смогут посещать родители и другие члены семьи. Порядок посещения будет установлен федеральными органами исполнительной власти.
"Тем не менее медицинские организации не обязаны обеспечивать возможность посещения пациентов, которые пребывают в реанимации или палате интенсивной терапии", – отметил Герасименко.
Автор законопроекта добавил, что в данный момент доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача.
Сейчас возможность посещения родственниками пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья".
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