Врач рассказал об опасности искривленной носовой перегородки для здоровья

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Многие пациенты, которые обращаются за операцией по исправлению носовой перегородки, хотят избавиться от храпа и апноэ. Однако решение таких проблем требует комплексного лечения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на хирурга Отари Гогиберидзе.

По его словам, септопластику проводят по эстетическим и медицинским показаниям.

"Иногда храп и апноэ действительно могут быть связаны с искривлением носовой перегородки. Однако даже в этом случае септопластика не всегда может помочь. Дело в том, что причин этих недугов достаточно много", – объяснил специалист.

Эксперт отметил, что причинам таких болезней являются избыточный вес, анатомическое строение шеи, эндокринные и гормональные нарушения, курение, употребление алкогольных напитков, снотворных и седативных препаратов.

"Соответственно, в некоторых случаях для решения проблемы может быть достаточно только лишь устранения заложенности носа путем исправления искривленной перегородки", – сказал он.

Врач добавил, что не следует пренебрегать искривленной носовой перегородкой.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Русецкий рассказал, что искривленная носовая перегородка может стать причиной головной боли, апноэ и гайморита. По словам врача, перегородка – это очень важная структура, которая делит носовую полость пополам. При этом ее искривление может быть естественным и не вызывать неприятных симптомов у человека.

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