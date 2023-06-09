Россияне больше всего гордятся Путиным и бойцами СВО среди современников – ВЦИОМ

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Среди современников граждане РФ больше всего гордятся Владимиром Путиным и участниками спецоперации на Украине. Об этом говорится в отчете Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), который был приурочен ко Дню России.

Так, назвать современников, которыми страна может гордиться, смог почти каждый второй из опрошенных. На первом месте в этом списке находится российский президент (19%), на втором – бойцы СВО (14%). Затем следуют прочие политические деятели, спортсмены и ученые.

На вопрос, какие значимые успехи произошли в РФ за последние 10–15 лет, также ответил каждый второй опрошенный. В данном случае на первых строчках, по мнению россиян, находятся такие достижения, как воссоединение с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройство городов (9%), развитие промышленности (8%) и другие экономические и политические достижения.

Ранее опрос ВЦИОМ, проведенный в период с 15 по 21 мая, показал, что уровень доверия россиян Владимиру Путину снизился на 0,1 процентного пункта и составил 80%.

При этом уровень одобрения деятельности президента РФ среди россиян повысился на 0,1 процентного пункта, до 76,5%.