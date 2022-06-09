Эксперт рассказала о причинах эффекта навязчивой мелодии

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Повторение одной и той же мелодии в голове связано с переутомлением и нахождением в стрессе мозга человека, сообщает "Вечерняя Москва".

"Как правило, это связано с тем, что головной мозг человека перегружен, находится в стрессе либо занимается монотонной однообразной работой. В последнем случае мозгу попросту скучно из-за отсутствия какой-либо когнитивной нагрузки. Воспроизводя в памяти знакомую песню, он как бы начинает тренироваться", – отметила нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Для того чтобы избавить от данного явления эксперт рекомендует прослушать застрявшую в голове песню до конца несколько раз. По ее словам, в некоторых случаях мозг не может вспомнить слова или детали песни, поэтому прокручивает ее в голове.

Кроме того, мелодия может быть связана с определенными эмоциями, тогда необходимо проанализировать ее природу и понять ассоциации, которые композиция вызывает.

Другим способом избавления от навязчивой песни является физическая нагрузка. Также следует прослушать другую мелодию и отстучать ее.

Наумова, кроме того, посоветовала съесть пищу, которая активизирует рецепторы для переключения мозга.

"Частые слуховые персеверации могут указывать на переутомление нервной системы. В таком случае нужно призадуматься о смене рабочего режима, пересмотреть свой график так, чтобы позволить себе ежедневные прогулки, полноценный сон. Важно устранить стрессовые факторы, получать удовольствие от жизни, как-то отвлечься от рутины", – заключила специалист.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сообщил, что повышенная чувствительность к звукам может быть обусловлена ушной функцией и патологией слуха.

По словам врача, повышенная чувствительность может возникать как у людей с тугоухостью, так и у здоровых граждан. Также патология может свидетельствовать о проблемах со слуховой трубой и отосклерозом. При последнем заболевании человек болезненно воспринимает громкие звуки.

