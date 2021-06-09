Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 9 июня, в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы с порывами северо-восточного ветра, сообщает портал "Метеоновости".

В Москве столбики термометров поднимутся до 19–21 градуса тепла, в Подмосковье – до 18–23 градусов.

"В целом погодные условия индифферентные, слабые колебания метеопараметров в пределах климатических значений – комфортный термический режим, нормальное атмосферное давление и повышенное (на 8–10 единиц) содержание кислорода в приземном слое воздуха", – говорится в сообщении.

Также прогнозируется неустойчивый геомагнитный фон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что кратковременные дожди в Москве в ближайшие три дня будут сопровождаться градом.