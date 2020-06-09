Песня "Я свободен" взорвала музыкальный топ после отмены самоизоляции

Песня "Я свободен" стала самым популярным треком после отмены самоизоляции

Песня Валерия Кипелова "Я свободен" снова взорвала топ. Популярный в конце прошлого века трек возглавил музыкальный рейтинг сразу после отмены режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс.Музыка".

Отмечается, что эта песня впервые была исполнена в 1997 году. Спустя 23 года она снова нашла отклик в сердцах слушателей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица постепенно будет возвращаться к обычной жизни после пандемии коронавируса. С 9 июня в городе отменили обязательную самоизоляцию и график прогулок. Сообщалось, что дальнейшие послабления вступят в силу в течение месяца.