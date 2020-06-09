Заявки на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию подали 230 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За четыре дня заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию подали 230 тысяч человек. Из них 100 тысяч заявок поступили только за последние сутки. Об этом сообщает руководитель штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

"Всего подали заявки 230 тысяч человек. Из Москвы – порядка 220 тысяч заявок, из Нижнего Новгорода – 10 тысяч <...> По данным на вчерашний день, на электронное голосование записалось более 130 тысяч москвичей", – цитирует ТАСС слова члена Общественной палаты.

Для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали заявки уже более 92 тысяч жителей Москвы. Записаться можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

К голосованию допускаются лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. Авторизовавшись на порталах и перейдя на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Москвичам нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные паспорта, СНИЛС и номер мобильного телефона. Когда заявка будет отправлена, указанную информацию сопоставят со сведениями, загруженными в централизованную базу данных избирателей.

Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию, ему надо поставить галочку напротив графы "Да". Если против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

