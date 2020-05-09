Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

Фото: ТАСС/Наум Грановский

Из-за Великой Отечественной войны население РСФСР сократилось с 111 миллионов до 97,6 миллиона человек. Об этом сообщается в данных Росстата.

Эксперты подсчитали, что, если бы не было войны, то прирост населения к 1946 году составил бы 6,4 миллиона жителей. Оговаривается, что учитывались показатели воспроизводства населения на уровне 1940 года.

Число взрослых мужчин в возрасте от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона, до 15,6 миллиона человек. Женское население той же возрастной группы потеряло 847 тысяч человек.

Что касается детей, то малышей в возрасте до четырех лет на начало 1941 года было более 14 миллионов, а к послевоенному 1946 году – 6,8 миллиона.

Всего за годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. В их число вошли погибшие на поле боя, умершие от ран и болезней, жертвы пыток и концентрационных лагерей, а также угнанные в Германию и другие страны пленные.

