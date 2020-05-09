Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" началась на медиаэкранах Москвы

Фото: 2020.polkrf.ru
Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн" началась в день 75-летия Победы на медиаэкранах в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Для этих целей в столице задействованы также стенды, расположенные в центре города. Речь идет о Тверской улице и Арбате.
Показ онлайн-шествия проходит 9 мая во всех городах России. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене, а уже в 2:00 изображения появились на фасаде здания Единого диспетчерского центра метро.
Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Традиционное шествие отменили, чтобы избежать распространения инфекции.
Вместо прогулки гражданам предложили отправить фотографии героев войны из числа своих близких на специально выделенный электронный адрес, после чего заявки обрабатывали и готовили виртуальное шествие.
По состоянию на пятницу, на участие в трансляции "Бессмертный полк онлайн" поступило свыше 2 миллионов заявок. Последние из них будут приняты 9 мая до 15:00 по московскому времени.
Ранее утром 9 мая ветеранов и граждан России с Днем Победы поздравил президент страны Владимир Путин. Глава государства пообещал, что 75-летие памятной даты впоследствии отметят с причитающимся достоинством.
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