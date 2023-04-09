За сутки в РФ выявили 8 008 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 8 008 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число госпитализаций составило 602, что на 50,7% меньше, чем накануне. Этот показатель снизился в 63 регионах РФ, увеличился – в 13. Без изменений ситуация осталась в 9 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 36 человек. Выздоровели после прохождения лечения 7 303 пациента, что на 26,6% меньше показателя предыдущего дня.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о завершении пандемии COVID-19 спустя более чем три года. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что пандемия коронавируса в России пока только снизила свой накал.



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