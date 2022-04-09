В РФ ввели требования пожарной безопасности для временных зданий, где проводятся концерты

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В России впервые ввели требования пожарной безопасности для временных зданий, предназначенных для проведения форумов, концертов и других массовых мероприятий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свод правил, утвержденный приказом МЧС России.

Согласно документу, свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к подготовке и организации массовых мероприятий с использованием временных зданий и сооружений, в том числе возводимых в существующих зданиях. В частности, к временным сооружениями относятся некапитальные строения, возводимые или приспосабливаемые на конкретный период для проведения массовых мероприятий. Например, сцены, подиумы, рекламно-оформительские конструкции, стенды и навесы.

Отмечается, что свод правил вступит в действие 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что органы местного самоуправления муниципальных районов в РФ с нового года имеют право формировать местную пожарную охрану. Внесенные поправки в федеральный закон №69 "О пожарной безопасности" действуют с 1 января.

Из документа следует, что к обязанностям органов местного самоуправления муниципальных районов теперь будет относиться обеспечение основных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов, а также формирование муниципальной пожарной охраны.