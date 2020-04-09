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Москва 24

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Общество

19:40

Врач рассказала, как правильно промывать нос раствором поваренной соли

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/linavita

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно промывать нос раствором поваренной соли. Ранее Минздрав дал такую рекомендацию в качестве профилактики коронавируса.

"Промывать нос соляным раствором следует не более пяти раз в день, чтобы не иссушить слизистую оболочку", – сказала эксперт.

Используем один грамм соли (буквально на кончике ножа) на 100 миллилитров воды. Воду лучше всего использовать теплую комфортной, комнатной температуры, примерно 24 градуса. Таким же раствором можно полоскать горло.
Людмила Лапа
врач-терапевт

Для промывки носа врач посоветовала использовать специальные приспособления, которые продаются в аптеках. Кроме того, Лапа предупредила об опасности промывания слизистых оболочек раствором с содой. "Она, наоборот, раздражает слизистую и в сравнении с солью не так эффективна", – заключила терапевт.

Ранее Минздрав дополнил список возможных лекарств для борьбы с коронавирусом. В него внесли еще три препарата. Таким образом, их перечень расширился с шести до девяти пунктов. Кроме того, в министерстве посоветовали в качестве профилактики коронавируса использовать раствор поваренной соли, которым можно орошать слизистую оболочку носа.

Также в новой, пятой по счету версии рекомендаций содержатся советы по оказанию первичной медицинской помощи как на дому, так и в лабораторных условиях.

За минувшие сутки в России подтвердились 1 459 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии на территории страны был выявлен 10 131 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровели 698 человек, 76 умерли.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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