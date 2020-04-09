Врач рассказала, как правильно промывать нос раствором поваренной соли

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Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно промывать нос раствором поваренной соли. Ранее Минздрав дал такую рекомендацию в качестве профилактики коронавируса.
"Промывать нос соляным раствором следует не более пяти раз в день, чтобы не иссушить слизистую оболочку", – сказала эксперт.
Для промывки носа врач посоветовала использовать специальные приспособления, которые продаются в аптеках. Кроме того, Лапа предупредила об опасности промывания слизистых оболочек раствором с содой. "Она, наоборот, раздражает слизистую и в сравнении с солью не так эффективна", – заключила терапевт.
Ранее Минздрав дополнил список возможных лекарств для борьбы с коронавирусом. В него внесли еще три препарата. Таким образом, их перечень расширился с шести до девяти пунктов. Кроме того, в министерстве посоветовали в качестве профилактики коронавируса использовать раствор поваренной соли, которым можно орошать слизистую оболочку носа.
Также в новой, пятой по счету версии рекомендаций содержатся советы по оказанию первичной медицинской помощи как на дому, так и в лабораторных условиях.
За минувшие сутки в России подтвердились 1 459 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии на территории страны был выявлен 10 131 человек, инфицированный COVID-19. Выздоровели 698 человек, 76 умерли.
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