Вильфанд посоветовал москвичам успеть позагорать на балконах в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода, установившаяся в четверг, 9 апреля, в Москве позволяет позагорать на балконе, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, температура воздуха будет повышаться до 16 часов, и вможет подняться до отметки +17 градусов. В 13:00 было зафиксировано 13,7 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что четверг может стать самым теплым днем месяца благодаря влиянию антициклона, который прогреет воздух до показателей, на 3-5 градусов превышающих климатическую норму.

Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба. После 21-22:00 на севере, северо-западе и западе города может пойти дождь.

В пятницу погода испортится. Москвичей ждет небольшой дождь, температура в дневные часы не превысит 7-9 градусов тепла.