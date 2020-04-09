Депутат ГД предложил ввести госрегулирование цен на продукты

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Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов предложил рассмотреть возможность регулирования цен на продукты в экстренных случаях, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что в России резко выросли цены на лимоны и имбирь. В связи с этим Неверов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину ограничить рост цен путем установления максимальной планки наценки в 10%.

"Мы предлагаем принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, как это уже было сделано для медицинских изделий и лекарств", – заявил Неверов.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелиц рассказал о неизбежном росте цен на продукты питания. Он подчеркнул, что новые поставки в магазины будут реализовываться уже по новой, завышенной стоимости. Он выразил надежду, что государство не будет вмешиваться в ценообразование, поскольку у него уже есть негативный исторический опыт в этом отношении.

Федеральная антимонопольная служба уже фиксировала жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. В ФАС прокомментировали, что тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках. Кроме того, в России наблюдается рост цен на молочную продукцию, что подтвердил исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.