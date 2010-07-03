Модель развода: как агентства выкачивают деньги у мечтающих о подиуме

Как агентства пытаются развести на деньги мечтающих о подиуме
Москвичка попала в кредитную кабалу, поступив в школу моделей. Она заключила контракт с агентством, однако продолжать обучение передумала. Спустя несколько месяцев ей сообщили из банка о крупной задолженности. Об этом девушка рассказала телеканалу Москва 24.
В качестве эксперимента корреспондент Александра Чальцева записалась на кастинг в модельное агентство, где, судя по многочисленным комментариям в Сети, девушки чаще оставляют деньги, чем зарабатывают.
"После первых трех месяцев вам устраивают кастинг с нашим кастинговым директором. Через год, если вы успешно проходите полностью все обучение и к вам нет нареканий, полноценно участвуете в проектах. Вам уже предлагают непосредственно полноценное сотрудничество с нами", – рассказали в агентстве.
В договоре прописана ответственность агентства за теоретические и практические занятия, о трудоустройстве нет ни слова. Соглашение рассчитано на один год. Оплата требуется единовременная, можно разбить платеж на две-три части. Также возможно платить ежемесячно, но при помощи банковского кредита.
"У нас несколько банков-партнеров. Вы выбираете более комфортный для вас банк, через который вам удобно будет оплачивать", – объясняют в агентстве.
В компании заверили, что покончить с модельной карьерой так же легко, как ее начать: кредитный договор расторгается, стороны друг другу ничего не должны. Однако распространены случаи, когда договор не расторгается и девушки вынуждены платить.
По словам модели Кристины Нуар, стоит насторожиться, если агентства сами ищут моделей. Одни из первых признаков "развода" – громкие обещания и навязывание платных услуг, в том числе составление портфолио и проведение фотосессий.
"Когда приходишь на такие собеседования, нужно сказать, что нет возможности проходить курсы. Если девочка хорошая и у нее есть перспективы, любой профессиональный агент поможет начать делать карьеру совершенно бесплатно", – указала эксперт.
Специалисты также заключают, что объективная оценка себя – один из самых важных принципов, так как агентства, задача которых выкачать деньги, рассчитывают как раз на тех, кто вопреки всему – весу или росту – хочет услышать "да".
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