Более 31 тыс обращений поступило на Всероссийскую горячую линию

Более 31 тысячи обращений поступило на Всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которая проходила с 12 по 15 марта. Обращения обрабатывали специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В текущем году она проходила под девизом "Trusted Smart Products" – Цифровой мир: надежные смарт-устройства".
"Уже третий год подряд внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые. В этом году с 12 по 25 марта специалисты Роспотребнадзора в различных регионах консультировали потребителей в новых форматах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты консультировали не только по телефону и на личном приеме, но и в торговых центрах, а также через мессенджеры.
После рассмотрения обращений было подготовлено более двух тысяч проектов претензий.
8 апреля заработала горячая линия по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания. Горячая линия будет работать до 28 апреля. Специалисты ведомства проконсультируют всех желающих по вопросам: какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания действуют на территории России; как выбрать продукты здорового питания в общепите и другим.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.