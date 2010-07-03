Более 31 тыс обращений поступило на Всероссийскую горячую линию

Фото: depositphotos/anyaberkut

Более 31 тысячи обращений поступило на Всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, которая проходила с 12 по 15 марта. Обращения обрабатывали специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В текущем году она проходила под девизом "Trusted Smart Products" – Цифровой мир: надежные смарт-устройства".

"Уже третий год подряд внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые. В этом году с 12 по 25 марта специалисты Роспотребнадзора в различных регионах консультировали потребителей в новых форматах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты консультировали не только по телефону и на личном приеме, но и в торговых центрах, а также через мессенджеры.

После рассмотрения обращений было подготовлено более двух тысяч проектов претензий.

8 апреля заработала горячая линия по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания. Горячая линия будет работать до 28 апреля. Специалисты ведомства проконсультируют всех желающих по вопросам: какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания действуют на территории России; как выбрать продукты здорового питания в общепите и другим.