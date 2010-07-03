Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита

В понедельник, 8 апреля, заработает горячая линия по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания.
"8 апреля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Горячая линия будет работать до 28 апреля. Специалисты ведомства проконсультируют всех желающих по вопросам: какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания действуют на территории России; как выбрать продукты здорового питания в общепите; что включает в себя определение "качественный продукт питания"; требования к предприятиям общепита категории повышенного риска, а именно, представляющих услуги времяпрепровождения для семей с детьми и отдельное детское меню.
Также консультации будут давать по вопросам правил доставки еды на дом.
Горячая линия будет работать круглосуточно по телефону 8 (800) 555 49 43. Консультацию можно получить бесплатно на русском и английском языках.
Подмосковный Роспотребнадзор ранее дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе.
В ведомстве напомнили о необходимости ответственно отнестись к месту выбора продуктов, видимым признакам их качества и к информации, размещенной производителем на этикетке. В частности, чтобы праздник не омрачился, нужно смотреть на состав, условия хранения и сроки годности продукта.
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