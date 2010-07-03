Перед Пасхой россиянам напомнили о сроках хранения вареных яиц

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Подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве напомнили о необходимости ответственно отнестись к месту выбора продуктов, видимым признакам их качества и к информации, размещенной производителем на этикетке.

В частности, чтобы праздник не омрачился, нужно смотреть на состав, условия хранения и сроки годности продукта. Лучше не покупать продукты у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли и вдоль автомобильных дорог.

Прежде чем готовить яйца, нужно промыть их с моющим средством, а варить не менее 10 минут. Хранить вареные яйца можно не более 36 часов.

Также Роспотребнадзор рекомендует внимательнее отнестись к качеству муки для куличей и творога для пасхи. Так, пакеты для муки не должны быть подмокшие, рваные, деформированные, с нечитаемой маркировкой, из пакета не должна просыпаться мука. Если же из пакета через мелкие трещины высыпается мука, обязательно нужно ее просеять и убедиться, что в ней не завелись амбарные вредители.

Творог, купленный на рынке, использовать следует после термической обработки. Также нужно обращать внимание на то, чтобы продукт хранился в холодильной витрине при температуре не выше +6 градусов.

Православные христиане отметят Пасху 28 апреля. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 3 апреля представят коллекцию деревянных точеных пасхальных яиц.

Эта выставка не экспонировалась последние 100 лет, поэтому ее полноправно можно считать уникальной. В экспозицию войдут 60 изделий, которые выполнены в основном в русском стиле. Пасхальные яйца будут представлены в залах постоянной экспозиции музея "Русский стиль. От историзма к модерну".