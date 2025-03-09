Депутат Нилов: россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

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Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне", – приводит его слова РИА Новости.

Нилов сообщил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта – с субботой, но при этом баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленный в Трудовом кодексе, не нарушился.

"Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня – Дня России. Будем отдыхать четыре дня – 12, 13, 14 и 15 июня", – рассказал депутат.

Он подчеркнул, что постановление о переносе выходных каждый год принимается российским правительством. При этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется, но создаются более комфортные условия для работы и отдыха.

В начале года председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому были утверждены праздничные и выходные дни в 2025 году. Выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

