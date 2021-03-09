Еще 1 027 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 027 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 913 173. В Москве выявлено 1 066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 597 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что с 10 марта выездные бригады вакцинации от коронавируса в Москве начнут работать еще в двух торговых центрах – "Круг" и "Тройка".

На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Гагаринский" и "Ривьера", "РИО" Ленинский и "Дубровка".

В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Прививку делают бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает время для второго этапа вакцинации через 21 день.