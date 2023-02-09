15:47Общество
Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты нельзя сочетать с алкоголем
Фото: depositphotos/Sonar
Во время употребления алкоголя лучше всего отказаться от сладких и очень соленых продуктов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову.
"В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится много энергии от такого сочетания", – рассказала Дианова.
Соленые продукты также нежелательны со спиртными напитками. Такое сочетание может привести к избыточному весу и камням в почках.
Гастроэнтеролог отметила, что к алкоголю идеально подойдут белково-жировые продукты и легкие закуски.
"С алкоголем хорошо сочетаются белково-жировые продукты, а также содержащие крахмал. Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов", – добавила врач.
Ранее врач рассказал, что лапша быстрого приготовления может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что во время производства лапша обжаривается и сушится в разогретом пальмовом масле. Организм не способен усваивать такое количество насыщенных жирных кислот, и они оседают на стенках кровеносных сосудов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!