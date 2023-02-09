Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты нельзя сочетать с алкоголем

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Во время употребления алкоголя лучше всего отказаться от сладких и очень соленых продуктов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога и диетолога Нурию Дианову.

"В алкоголе много сахара. Также спирт утилизируется с выработкой энергии. Если добавить сладкие продукты, будет перебор, получится много энергии от такого сочетания", – рассказала Дианова.

Соленые продукты также нежелательны со спиртными напитками. Такое сочетание может привести к избыточному весу и камням в почках.

Гастроэнтеролог отметила, что к алкоголю идеально подойдут белково-жировые продукты и легкие закуски.

"С алкоголем хорошо сочетаются белково-жировые продукты, а также содержащие крахмал. Например, картофельное пюре или винегрет. Отлично подходит сыр с небольшим количеством фруктов", – добавила врач.

Ранее врач рассказал, что лапша быстрого приготовления может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что во время производства лапша обжаривается и сушится в разогретом пальмовом масле. Организм не способен усваивать такое количество насыщенных жирных кислот, и они оседают на стенках кровеносных сосудов.

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