Хирург назвал песни, под которые чаще всего проводятся операции

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Российские хирурги чаще всего проводят операции под классическую музыку и радио. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Олега Стацюка.

"Впервые лично столкнулся с музыкой в операционной в 1998-м, в Астраханской области ее использовали травматологи. Рекомендуется включать классическую музыку, но чаще все-таки используют радио, настроенное на музыкальный канал. Музыка должна быть мелодичной, не рэп и тяжелый рок", – отметил Стацюк.

Проведение операций под музыкой дисциплинирует и повышает эмоциональный фон врачей. Также мелодии могут успокоить пациентов во время перидуального обезболивания и сгладить неприятные для них звуки операции.

Хирург добавил, что во время операций нежелательно включать новостные каналы, которые могут отвлечь докторов.

Ранее пластический хирург рассказал, что ринопластика не должна быть заметна, если операцию проводил хороший специалист. Он объяснил, что врачи предварительно изучают симметрию лица и спрашивают пациента о его пожеланиях.

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