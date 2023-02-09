Москвичей предупредили о гололедице и небольшом снеге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

В дневное время столбики термометров покажут от -2 градусов мороза до 0. Ночью ожидается похолодание до -5 градусов.

Днем в Подмосковье прогнозируются заморозки с колебаниями до -5 градусов, в ночное время – до -7 градусов. Ветер будет юго-западный, с порывами до 10 метров в секунду.

Между тем в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 10 февраля.

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