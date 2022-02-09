Терапевт рассказала о том, как болит горло при "Омикроне"

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что при заражении штаммом "Омикрон" может наблюдаться боль в горле, а также першение и покраснение.
По словам Чернышовой, боль в горле при коронавирусе ничем не отличается от той, которая проявляется при других вирусных заболеваниях. Поэтому диагностировать "Омикрон" только по этому признаку не стоит, отметила врач.
Эксперт отмечает, что конкретное лечение может назначить только лечащий врач, поскольку у одних пациентов боль проявляется в большей, а у других в меньшей степени. Тем не менее можно полоскать горло отваром шалфея, ромашки, календулы или смешать все травы вместе, говорит Чернышова.
"Заварить столовую ложку травы на стакан и остудить до приятно горячего. Полоскать горло сильно горячим раствором нельзя, так как дополнительно к воспалению можно еще добавить и ожог", – поясняет врач.
Кроме того, облегчить боль помогут и таблетки с шалфеем, продолжает специалист. Также важно соблюдать специальную диету, которая не будет травмировать воспаленное горло. Терапевт советует исключить сильно горячую или холодную еду и напитки, твердую пищу. В этот период лучше есть все мягкое, протертое, неперченое и несоленое, без уксуса и маринадов, заключила эксперт.
Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман сообщил, что при заражении "Омикроном" у пациентов болезнь стала реже сопровождаться поражением легких. При этом у заразившихся наблюдается горловой, а не легочный кашель, добавил специалист.
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