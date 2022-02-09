Терапевт рассказала о том, как болит горло при "Омикроне"

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что при заражении штаммом "Омикрон" может наблюдаться боль в горле, а также першение и покраснение.

По словам Чернышовой, боль в горле при коронавирусе ничем не отличается от той, которая проявляется при других вирусных заболеваниях. Поэтому диагностировать "Омикрон" только по этому признаку не стоит, отметила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Першение, краснота может быть, боль. Это все поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Выраженность этой боли разная, и специфического характера она не носит. То есть нельзя сказать, что при коронавирусе болит вот так, а при гриппе – по-другому. Нельзя провести дифференциальную диагностику на основании только этих симптомов.

Эксперт отмечает, что конкретное лечение может назначить только лечащий врач, поскольку у одних пациентов боль проявляется в большей, а у других в меньшей степени. Тем не менее можно полоскать горло отваром шалфея, ромашки, календулы или смешать все травы вместе, говорит Чернышова.

"Заварить столовую ложку травы на стакан и остудить до приятно горячего. Полоскать горло сильно горячим раствором нельзя, так как дополнительно к воспалению можно еще добавить и ожог", – поясняет врач.

Кроме того, облегчить боль помогут и таблетки с шалфеем, продолжает специалист. Также важно соблюдать специальную диету, которая не будет травмировать воспаленное горло. Терапевт советует исключить сильно горячую или холодную еду и напитки, твердую пищу. В этот период лучше есть все мягкое, протертое, неперченое и несоленое, без уксуса и маринадов, заключила эксперт.

Ранее врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман сообщил, что при заражении "Омикроном" у пациентов болезнь стала реже сопровождаться поражением легких. При этом у заразившихся наблюдается горловой, а не легочный кашель, добавил специалист.

